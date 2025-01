TOWER: Neues Album und Tour

Das neue Jahr bringt eine Dreifach-Aktion der Heavy-Metaller TOWER aus New York City: Eine neue Single, eine Europatour und ein neues Album - in dieser Reihenfolge.

Nach einem intensiven Tourplan seit der Veröffentlichung von "Shock To The System" im Jahr 2021 haben sich TOWER von Oktober bis Dezember 2024 ins Studio zurückgezogen, um mit dem renommierten Produzenten und Tontechniker Arthur Rizk (BLOOD INCANTATION, CAVALERA, KING DIAMOND) "Let There Be Dark" aufzunehmen, das in diesem Frühjahr über Cruz Del Sur Music das Licht der Welt erblicken wird.

Die erste Singleauskopplung 'Under The Chapel' erscheint dann am 21. Februar.

"Let There Be Dark" - Tracklist:





01. Under The Chapel

02. Let There Be Dark

03. Holy Water

04. And I Cry

05. The Well Of Souls

06. Book Of The Hidden

07. Legio X Fretensis

08. Iron Clad

09. Don’t You Say

10. The Hammer

TOWER - European Tour 2025:





27.02.25 - Berlin (DE) - Reset Club

28.02.25 - Hamburg (DE) - Hell Over Hammaburg

04.03.25 - Nova Gorica (SI) - Mostovna

06.03.25 - Bologna (IT) - Freakout Club

07.03.25 - Bergamo (IT) - Dedolor Music HQ

08.03.25 - Athens (GR) - Up the Hammers Festival

10.03.25 - Goppingen (DE) - Zille

11.03.25 - Osnabruck (DE) - Bastard Club

12.03.25 - Kassel (DE) - Goldgrube

13.03.25 - Weimar (DE) - Kasseturm

15.03.25 - Pisek (CZ) - Heavy Metal Thunder Festival