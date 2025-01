THE WITCHER IN CONCERT soeben angekündigt

Zugegeben: es ist kein Metal und Moshpits wird man bei diesen Shows auch nicht erwarten brauchen, aber da das THE WITCHER Universum für viele von unseren Lesern und in der Redaktion auch 10 Jahre nach dem Release von "The Witcher 3: Wild Hunt" noch immer eine große und präsente Rolle spielt, wollen wir euch diese News nicht vorenthalten.

Anlässlich des Jubiläums werden die Songs des Spieleklassikers in der zweiten Jahreshälfte live aufgeführt werden. Die Premiere wird im August auf der Gamescom in Köln stattfinden, bevor es dann im November auf Tour geht.

Unter der Leitung des Komponisten von "The Witcher 3: Wild Hunt", Marcin Przybyłowicz, soll ein großes Orchester in Verbindung mit modernster visueller Technik für diese Konzerte atemberaubende Cinematics und Gameplay mit eigens für diese Veranstaltung arrangierten Stücken auf die Bühnen bringen.

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am Freitag, den 24.01.2025, um 12 Uhr hier über die eigens eingerichtete Homepage.

In diesen Städten könnt ihr dabei sein:

20.08. - Köln, Gamescom

12.11. - München, Olympiahalle

14.12. - Frankfurt, Jahrhunderthalle

15.11. - Wien, Stadthalle

16.11. - Berlin, Tempodrom

17.11. - Hamburg, Barclays Arena

Als kleines Schmankerl haben wir euch hier auch noch den Reveal Trailer vom kürzlich angekündigten vierten Teil der Spielereihe angehängt.

The Witcher IV - Cinematic-Reveal-Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=54dabgZJ5YA