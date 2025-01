NACHTBLUT mit neuem Video

Am 21. Februar 2025 erscheint via Napalm Records mit "Todschick" das siebte Album von NACHTBLUT. Heute hat die Band 'Stirb langsam' samt Musik-Video veröffentlicht.



NACHTBLUT über die neue Single:

"Das intellektuellste Trinklied, das die Welt je gehört hat, mit poetischen Ausflügen in die Meisterwerke von Johann Wolfgang von Goethe und Gotthold Ephraim Lessing. Und natürlich, ganz im typischen Nachtblut-Stil, verbirgt sich hinter der scheinbaren Trunkenheit eine messerscharfe Botschaft ... Denn 'Stirb Langsam' ist weit mehr als nur ein Trinklied – es tarnt sich lediglich als eines."



Stirb langsam







https://www.youtube.com/watch?v=oCWpvlN8OVw



Nachtblut "Todschick" Tour 2025, mit SAGENBRINGER



21.02.25 DE - Hannover / Musikzentrum – Low Tickets

22.02.25 DE - Osnabrück / Rosenhof

27.02.25 AT - Wien / Szene

28.02.25 DE - München / Backstage - Sold Out

01.03.25 DE - Stuttgart / ClubCann - Sold Out

02.03.25 DE - Stuttgart / ClubCann *Additional Show

06.03.25 DE - Nürnberg / Hirsch

07.03.25 DE - Leipzig / Hellraiser – Low Tickets

08.03.25 DE - Berlin / Hole44 – Low Tickets

13.03.25 DE - Oberhausen / Kulttempel

14.03.25 DE - Frankfurt / Das Bett – Sold Out

15.03.25 CH - Luzern / Konzerthaus Schüür*

*ohne Sagenbringer

