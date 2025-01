ANCIENT BARDS ist zurück mit neuer Single und Album

Die italienische Symphonic Metal-Band ANCIENT BARDS meldet sich nach sechs Jahren mit dem Song 'Soulbound Symphony' zurück und kündigt für den 25. April ein neues Album mit dem Namen "Artifex" an. Bereits zwei Tage vorher wird es in Japan erhältlich sein, amerikanische Fans müssen sich bis Mitte Mai gedulden, um das Album als CD kaufen zu können.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich unter https://orcd.co/ancient-bards-artifex

"Artifex" Trackliste:

01 Luminance And Abyss

02 My Prima Nox

03 The Vessel

04 The Empire Of Black Death

05 Unending

06 Ministers Of Light

07 Proximity

08 Soulbound Symphony

09 My Blood And Blade

**Suite Of Requiem And Solace**

10 Mystic Echoes

11 Under The Shadow

12 Sea Of Solitude

13 Artifex

Soulbound Symphony

https://www.youtube.com/watch?v=sxEBuH3e3kU

Credit Cover Artwork: Vincent Lefevre