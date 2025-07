Dezente Elektronik, massive Intensität.

Eric McQueen gehört zweifelsohne zu den fleißigsten Musikern in deutschen Landen. Seit der Gründung seines Projekts THE MOUNTAIN KING hat er bereits ein Dutzend Platten aufgelegt, dazu einige Singles und EPs eingeschoben und trotz der quantitativen Masse immer wieder neue Wege beschritten, um seinen Mix aus Doom, Drone und elektronischen Sounds voranzubringen. Auf "Vegetation" will er nun die raue Kraft der Natur in eine rein elektronische Darbietung einpassen und verlässt dazu auch über weite Strecken die eigentliche Herkunft seines Projekts. Im jahr 2025 ist THE MOUNTAIN KING für den Moment eine reine EBM-Combo, zu der Gitarrist Frank Grimbarth nur noch recht selten etwas beisteuern kann, weil der Fokus auf der reinen Elektronik liegt. Doch McQueen wäre nicht dieser außergewöhnliche Künstler, könnte er nicht diese sich ganz automatisch ergebenden Kontraste aus plastischen und organischen Sounds stimmig zusammenfügen.



"Vegetation" generiert nämlich von der ersten Sekunde an ein paar angenehme Spannungsbögen, bringt interessante Loops in Verbindung mit angedeuteten Melodien, die auch aus dem 80er-Soundtrack/Videogame-Business entstammen könnten, und schafft Themenwelten, die mit wiederkehrenden Arrangements an Intensität gewinnen. Die Beats sind derweil zurückhaltend eingeflochten, aber dennoch stets präsent, das Tempo ist zumeist reduziert und unterwirft sich der teils düsteren Atmosphäre, und wenn hin und wieder tatsächlich mal eine kleine Drone-Nachricht eintrudelt, kann THE MOUNTAIN KING diese auch passend verwerten.



Als leidenschaftlicher SAVATAGE-Anhänger kann es für mich natürlich nur einen einzigen Mountain King geben, doch das elektronische Äquivalent hat es auf dem 13. Album definitiv geschafft, mich für seine Ideen zu begeistern. Elektronische Musik ist grundsätzlich nicht zwingend meine Teetasse, aber wenn sie so fordernd und aufregend gestaltet wird wie auf "Vegetation", kann ich hier mit voller Überzeugung mitgehen!