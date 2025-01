Neues Video und digitales Album von VISIONS OF ATLANTIS

Während sich VISIONS OF ATLANTIS auf die bevorstehende Nordamerika-Tour vorbereitet, lässt die Band die vergangene "Armada"-Tour durch Europa häppchenweise Revue passieren. Heute nun gibt es das Video zum Song 'Hellfire', aufgenommen in der Z7 Konzertfabrik in Pratteln.

Über 'Hellfire' schreibt die Band: "Dieses Lied ist für jeden, der aufwacht und seine eigene Kraft und Stimme wiederfindet. Für alle, die es leid sind, auf Einflüsterungen zu hören, die uns dazu drängen, unser Licht zu dimmen. 'Hellfire' steht für starke Köpfe, die keine Angst haben, ihren eigenen Weg zu gehen, und sich nicht um die Meinung anderer scheren. Es ist der Gesang der Rebellen, die gegen diejenigen kämpfen, die ihre Macht missbrauchen, um andere zu manipulieren. Mögen wir alle die Macht über unser eigenes Leben zurückgewinnen!"

Gleichzeitig kündigen die Musiker an, die "Armada Live Series" als digitales Album zu veröffentlichen - unter https://lnk.to/VOA-Armada-LIVE-Over-Europe kann man sich das Album bereits jetzt bei allen gängigen Streaminganbietern abspeichern.

https://www.youtube.com/watch?v=emGjeQMRUz8

Foto: Michael Vogt

