ELUVEITIE mit neuem Video aus

Die Schweizer Folk-Metaller ELUVEITIE melden sich mit einem neuen Track aus dem Album "Ànv" zurück. Nach 'Premonition' ist 'The Prodigal Ones' die zweite Singleauskopplung samt dazugehörigem Video.



Der neue Langspieler wird am 25.04.2025 via Nuclear Blast veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden.



Chrigel Glanzmann zur neuen Single:

"Es ist schwer auszudrücken, wie aufgeregt wir sind, diese Single mit euch allen zu teilen! Musikalisch kombinieren wir die schwer stampfenden Elu-Klassiker wie 'Luxtos', 'Inis Mona' oder auch 'King' mit einigen neuen, vielleicht unerwarteten Ideen. ..."



"Ànv" Trackliste:



01-Emerge

02-Taranoías

03-The Prodigal Ones

04-Ànv

05-Premonition

06-Awen

07-Anamcara

08-The Harvest

09-Memories of Innocence

10-All Is One

11-Aeon Of The Crescent Moon

12-The Prophecy



The Prodigal Ones

https://www.youtube.com/watch?v=D-_l0wSuPqQ