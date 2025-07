Tolle Debüt-EP mit starkem Gastauftritt!

Wenn es einer bis dato noch völlig unbekannten Truppe gelingt, eine Ikone wie Andy LaRoque für einen Gastauftritt zu begeistern, muss man annehmen, dass ausreichend Substanz vorhanden ist, um den KING DIAMOND-Saitenhexer für ein solches Projekt zu gewinnen. Und in der Tat sind die ersten Songs, die MARGANTHA in die Runde wirft, aussagekräftig genug, um behaupten zu können, dass das italo-finnische Trio mit Kontinuität und ähnlich ansprechendem Material schon bald auf einem der größeren Labels für düstere Kunst auflaufen wird.

Die Mixtur aus etwas verhaltenerem Black Metal, dezenten Death-Metal-Anteilen und einigen klassischen Heavy-Metal-Variationen ist definitiv stimmig zusammengebaut, schlagkräftig ausgeführt und inhaltlich auch variabel und spannend genug, um schon in der kurzen Spielzeit von "Blood Moon Sacrifice" Überzeugendes zu hinterlassen. Die vier Tracks der ersten EP bieten vor allem instrumental recht versiertes Materia, gekrönt natürlich vom Gastsolo in 'Miriam And The Endless Night', aber auch im schwarzmetallischen Rausschmeißer 'Wolves At The Door', dem ebenso wie dem Titelsong etwas Hymnisches anhaftet, das man so schnell auch nicht mehr aus den Ohren bekommt.

ROTTING CHRIST und MOONSPELL sind sicherlich vertraute Anlaufstellen für das internationale Dreigestirn, aber auch SATYRICON und DARK FUNERAL dürften bei den Musikern schon mal häufiger auf dem Plattenteller gelegen haben, gerade wenn es um den melodischen Aufbau der neuen Stücke geht. Und mit diesen Referenzen kann sich MARGANTHA auch sofort für größere Aufgaben qualifizieren, hoffentlich aber auch die Energie mitnehmen, um alsbald über die Langstrecke ähnlich überzeugend vorzugehen. "Blood Moon Sacrifice" ist ein feiner Einstieg und für Liebhaber melodischen Black Metals sicherlich total empfehlenswert!