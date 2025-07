Glory to the Antichrist!

"Unholy Trinity" nennt sich das neue Album von LORD BELIAL. Das gibt die Richtung vor, denn unheilig geht es vom ersten bis zum letzten Takt zur Sache. Dass Satan es eher mit bittersüßen Melodien hält als mit irgendwelchem kosmisch-progressivem Doktorbrillengedöns, ist auch bekannt. Und so fuhrwerkt LORD BELIAL sensend und schnitternd durch das Unterholz, dass es eine wahre Freude ist. Immer lauern hinter prasselnden Drums und sinister giftigen Gitarren die Zaubermelodien, die uns trügerisch in Sicherheit wähnen.

'Babylon', 'Satan', 'Armageddon', 'Antichrist', 'Ashes', 'Booooorn', 'Unholy', 'Shadow' - wir lieben diese Schlagworte, die dazu gehören wie 'Death To False Metal' zu MANOWAR. Dazu den Tritonus, heisere Vocals, den kompakten Aufbau, die sich entfaltende Atmosphäre. In 'Serpent's Feast' und 'Scornful Vengeance' halten sie kurz inne - obwohl, auf die Zwölf gibt es da auch. Etwas erinnert dies an mittlere NAGLFAR-Werke, als die Biester sich wie eine Schlange um den Beschwörer wanden und dann doch zubissen.

Zutaten wie kurze klassische Passagen, böse Stimmen aus dem Off oder dem Reich der Toten und Gitarrengeorgel rauf und runter die Tonleitern gehören hier zum Repertoire, das erwartet werden darf. Auch die stets sich manifestierende Melancholie. 'Glory To Darkness' geht nicht sofort ins Ohr, ist aber ein Oberhammer. Auch der finale Track 'Antichrist'. Böse Glocken, feiernde Chöre, hypnotisch zelebriert der Hohepriester die grimmig ausgestoßenen Worte 'Dark Messiah - Antichrist'.

Das Album sichelt in Gänze, daher könnt ihr quasi in jeden Track reinhören. Es enthält auch genau die richtige Reihenfolge der Songs. Der Originalitätspreis wird woanders vergeben, aber darum scherte man sich bei DARK FUNERAL, WATAIN und NAGLFAR zuletzt auch nicht. Neben ...AND OCEANS für mich Nörgler der beste Black Metal in diesem Jahr.