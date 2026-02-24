TOWERING kommt mit neuem Album zurück

Das Pariser Death-Metal-Quartett TOWERING meldet sich mit einem neuen Album zurück. Der zweite Langspieler "The Oblation of Man", nach dem Debüt "Obscuring Manifestation" (2019), wird am 03.04.2026 der Öffentlichkeit präsentiert und kann über Dolorem Records vorbestellt werden.







"The Oblation of Man" Trackliste:





01. Asceticism

02. To Die Once And Emerge

03. Shattering Individuality

04. The Devouring Presence

05. Herald Of The Black Sun

06. Embraced Atonement

