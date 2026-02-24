TOWERING kommt mit neuem Album zurück
Das Pariser Death-Metal-Quartett TOWERING meldet sich mit einem neuen Album zurück. Der zweite Langspieler "The Oblation of Man", nach dem Debüt "Obscuring Manifestation" (2019), wird am 03.04.2026 der Öffentlichkeit präsentiert und kann über Dolorem Records vorbestellt werden.
"The Oblation of Man" Trackliste:
01. Asceticism
02. To Die Once And Emerge
03. Shattering Individuality
04. The Devouring Presence
05. Herald Of The Black Sun
06. Embraced Atonement
