BLUDFEST 2026 - Dieses Jahr in Tschechien

Für dieses Jahr kündigt YUNGBLUD zum dritten Mal sein eigenes Festival "BLUDFEST" an. Dabei handelt es sich um ein Ein-Tages-Festival, das die letzten zwei Jahre in England stattfand. Dieses Mal ist es für den 27. Juni 2026 in Hardec Králové, in Tschechien angekündigt.



Künstler wie BIFFY CLYRO, PRIMAL SCREAM oder auch JESSE JO STARK sind Teil des grandiosen Line-Ups.



Karten gibt es im allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, 27. Februar um 11 Uhr. Oder bereits am Donnerstag um 10 Uhr exklusiv auf der Offiziellen Website des Bludfests.



Vollstandiges Line-Up:



YUNGBLUD

BIFFY CLYRO

PRIMAL SCREAM

PALAYE ROYAL

LEAP

PALE WAVES

JESSE JO STARK

BAMBIE THUG

NIEVE ELLA

PAM RABBIT

