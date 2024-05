TOTENGOTT mit drittem Langspieler

CELTIC FROST-Fans aufgepasst. Die spanische Black/Doom Metal-Band TOTENGOTT veröffentlicht am 12. Juli via Hammerheart Records ihr drittes Album "Beyond The Veil". In die erste Hörkostprobe darf vorab gerne einmal reingehört werden. Den Gastgesang hier hat kein Geringerer als Eric Forrest (E-FORCE, ex-VOIVOD) übernommen.

Beyond the Veil Part II: Necromancer

https://www.youtube.com/watch?v=7sD39mCipH0