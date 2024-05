OCTOPLOID hat eine neue Single

Das neue Stück aus dem am 5. Juli 2024 über Reigning Phoenix Music erscheinenden Album "Beyond The Aeons" hört auf den Namen 'The Dawns In Nothingness' und klingt so:

OCTOPLOID ist die Soloband von Olli-Pekka Laines, der den Bass, die Keyboards und den Begleitgesang übernommen hat und durch AMORPHIS, BARREN EARTH und MANNHAI bekannt ist. Musikalisch ziemlich interessant, hört mal rein.

