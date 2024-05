CAVALERA CONSPIRACY mit neuem Sturm aus der Vergangenheit

Die Groove Thrasher CAVALERA CONSPIRACY schicken sich bekanntlich an, nach "Morbid Visions" nun am 21.6. auch das zweite SEPULTURA-Album "Schizophrenia" in neuem Klanggewand einer Frischzellenkur zu unterziehen.

Nun wurde ein zweiter Vorab-Song aus dem Werk veröfentlicht. Viel Spaß beim Hören und Rübe schütteln.

From The Past Comes The Storm

https://www.youtube.com/watch?v=XsyUsq7YF0E