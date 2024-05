VICIOUS RUMOURS auf kleiner Gastspielreise

VICIOUS RUMORS absolviert in der nächsten Zeit ein paar ausgesuchte Europa-Auftritte. Im 45. Jahr ihres Bandbestehens kommen die US-Power-Metaller mit einem ganz besonderen Schmankerl nach Europa: Die Band aus San Francisco spielt unter anderem ihr komplettes erstes Album "Soldiers Of The Night" aus dem Jahr 1985.

Hier die Daten:

28.05.24 DE Frankfurt (Das Bett)

30.05.24 AT Velden (Bluesiana)

31.05.24 IT Turin (Ziggy Club)

01.06.24 IT Bologna (Alchemica)

05.06.24 SWE Sweden Rock Festival

08.06.24 NL Uden (De Pul)

12.06.24 BE Kortrijk (DVG Club)

13.06.24 BE Bilzen (South Of Heaven)

14.06.24 DE Freiburg (Artik)

15.06.24 DE Gosheim (Jurahalle)