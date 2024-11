TONY KAKKO auf neuen Pfaden

"Geheimnisse bergen eine große Macht. Hoch oben im eisigen Norden, fernab der Welt, entstand in durchwachten Nächten ein neuer Clan, eine Geheimgesellschaft. In mysteriösen alchemistischen Prozessen in diese Welt gebracht von niemand anderem als SONATA-ARCTICA-Genius Tony Kakko, gewann diese Kreatur im langen Schatten seiner weltweit erfolgreichen Band an Form, lauerte, wartete auf den richtigen Moment. Dieser Moment ist jetzt."



TONY KAKKO unterschreibt einen Plattenvertrag mit REAPER ENTERTAINMENT für sein Projekt HIMMELKRAFT. Das Album wird am 7. März 2025 veröffentlicht. Die erste Single wird am 22. November erscheinen.



Tony erklärt:

"Welt! Wir haben einen Kontakt! HIMMELKRAFT ist begeistert, sich den Reihen von Reaper Entertainment anzuschließen und dieses Projekt endlich in die Welt zu bringen, damit die Auserwählten es hören, sehen und ...mitmachen können.

Es war eine SEHR lange Reise, um an diesen Punkt zu gelangen. Aber hier sind wir nun. Wir machen den ersten von hoffentlich vielen, vielen Schritten. Ich hoffe aufrichtig, dass ihr dieses Album so sehr genießt, wie die Himmelkraftians es genossen haben, es zu erschaffen. Sie werden euch sehen."



HIMMELKRAFT:

Tony Kakko als Unu O’Four - Vocals, Keyboards

Pasi Kauppinen als Du O’Four - Bass

Timo Kauppinen als Tri O’Four - Guitars, banjo

Jere Lahti als Kvar O’Four - Drums & Percussions

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tony kakko himmelkraft