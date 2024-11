RVBang Balingen 2025 legt nach!

Seit Mittwoch neu im Lineup des RVBang 2025 sind die Metaller MYSTIC PROPHECY, die den klassischen Heavy Metal in Reinkulur nach Balingen bringen werden.



Ebenfalls neu dabei sind die Schweizer D'OR, die mit ihrer Mischung aus Hard Rock und Heavy Metal die Warmup Show eröffnen werden.

Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show.

Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:



Das Lineup liest sich richtig gut und verspricht schon jetzt ein heißes Wochenende im Zeichen des Heavy Metal. Man darf gespannt sein, was da inklusive Headlinern noch kommt!



Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de