KORPIKLAANI ist wohl gerne in der Sauna...

deshalb hat die Band nun auch ein Video mit der englischen Version des herausgebracht. Der Song stammt aus dem Album "Rankarumpu", das im via Nuclear Blast erschienen ist.



Samuli Mikkonen (Schlagzeug) kommentiert:

"Wir haben 'Saunaan' seit seiner Veröffentlichung bei jeder Show gespielt und es ist ein Knaller geworden! Jetzt war es an der Zeit, eine englische Version zu machen, damit jeder unsere Hommage an die finnische Saunakultur verstehen kann. Die Botschaft ist einfach:

"Sauna-Party zu machen ist kein Verbrechen. Deine Sorgen werden wie eine Kiefer brennen!"



Nun denn, auf zum fröhlichen Saunieren!



Sauna







https://www.youtube.com/watch?v=YI1lKuXRP60

