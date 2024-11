LORD OF THE LOST lädt zum Lordfest

Am 14. Dezember 2024 lädt LORD OF THE LOST zum LORDFEST in die Hamburger SPORTHALLE. Neben dem eigenen Headline-Auftritt mit Special WITT + LOTL-Set warten Shows von OOMPH!, NACHTBLUT und ROBSE.



Chris Harms über das LORDFEST:

"Wir freuen uns sehr, dieses Jahr nicht nur in eine größere Halle wechseln zu können, sondern auch ein Festival Line Up zu haben, das durchgehend aus Freunden besteht, die uns all die Jahre begleitet haben. Und für mich persönlich ist die Hamburger Sporthalle noch mal was ganz Besonderes, denn hier habe ich vor 30 Jahren im Oktober 1994 mit ROXETTE mein allererstes Konzert überhaupt erlebt. Ohne dieses Konzert hätte ich mit all dem hier vermutlich nie angefangen! Dass ich jedoch mal selbst genau hier spielen darf, hätte ich damals nicht mal zu träumen gewagt."



LORDFEST 2024







https://www.youtube.com/watch?v=iJJp_9eezO4

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lord of the lost lordfest 2024 witt oomph nachtblut robse