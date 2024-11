Neuigkeiten von THULCANDRA

Die Blackened-Death-Metal-Meister THULCANDRA veröffentlichen mit 'Fallen Angel's Dominion' einen Videoclip vom allerersten Live-Album "Live Demise". Das Album erscheint am 6. Dezember 2024 auf Napalm Records.



Nach der Veröffentlichung ihres vielbeachteten letzten Studioalbums "Hail The Abyss" (erschienen im Mai 2023 über Napalm Records) hat THULCANDRA das allererstes Live-Album angekündigt.



"Live Demise" wurde 2011 bei einer Show in München aufgenommen und enthält echte Perlen, die die Band seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gespielt hat, und zwar in der Originalbesetzung, bestehend aus Sebastian Ludwig, Tobias Ludwig, Matthias Landes und Steffen Kummerer.



"Live Demise" Trackliste:



01. In The Realm Of Thousand Deaths

02. Night Eternal

03. Fallen Angel's Dominion

04. Black Flags Of Hate

05. In Blood And Fire

06. Aeon Of Darkness

07. The Spirit Of The Night

08. In Silence We Eternally Slee



Fallen Angel's Dominion (Official Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=_62uDHkJrmw

