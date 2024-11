DOMINUM: ... einer von uns

Bevor DOMINUM am 27. Dezember 2024 auf ihrem neuen Album The "Dead Don't Die" die Zombies loslässt, geht es erstmal Jesus in der neuen Single 'One Of Us' an den Kragen.



Dr. Dead zu 'One Of Us':

"Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ihr – die unbedarften Lebenden – das ertragen könnt, was ich euch nun erzählen will – nein, erzählen muss: Es gibt ein Buch mit der Geschichte eines Mannes, der von sich behauptet, er sei "einer von uns". Technisch gesehen stimmt das auch. Dennoch gibt es entscheidende Details, die euch von höheren Mächten verborgen blieben – Wahrheiten, die ihr in vollem Umfang kennen solltet. Deshalb erzählen wir euch diese Geschichte.

Seid jedoch nicht beunruhigt, wir haben alles im Griff. Alles wird gut.

Euer Dr. Dead"



One Of Us







https://www.youtube.com/watch?v=TSaEd5sngqY



