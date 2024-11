TV-Tipp: STATUS QUO und ROLLING STONES bei Arte

Bei Arte laufen am morgigen 8. November Beiträge über STATUS QUO und die ROLLING STONES:



Los geht es um 2150 Uhr mit der Dokumentation "STATUS QUO - Rockin' All Over The World" (GB 2012). Weitere Informationen und einen Trailer gibt es online beim Sender.



Um 2320 Uhr folgt der Konzertfilm "The ROLLING STONES Rock And Roll Circus" mit einem Auftritt der Band und verschiedener Gäste wie JETHRO TULL und THE WHO von 1968. Dieser Beitrag kann auch bis zum 6. Februar auf der Website von Arte angesehen werden.

