Debütalbum von ENTOMOPHTHORA kommt am 22. November

"Instinctual Disease" heißt das Debütalbum, das die norwegischen Death Metaller von ENTOMOPHTHORA am 22. November über Soulseller Records auf CD, Vinyl und digital veröffentlichen. Die Band wurde 2022 während einer Unterhaltung über Zombiefliegen gegründet und besteht aus Sänger, Gitarrist und Bassist Roger Isaksen sowie Gitarrist Tom Wahl, beides Veteranen der norwegischen Metalszene.

Einen Vorgeschmack gibt es mit 'The Flames of Chaos' bereits jetzt:

https://www.youtube.com/watch?v=gca000EL10E

Trackliste des Albums:

1. Artwork of Madness

2. Tormented and Torn

3. Instinctual Disease

4. Mass Hypnosis (Sepultura Cover)

5. A Primordial Might

6. Vortex of Violence

7. The Flames of Chaos

8. Aftermath