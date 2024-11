Auf den Spuren der 70er mit TAME THE ABYSS: Neues Album morgen

Eine Zeitlang war es still um die bayrische Band, jetzt ist sie wieder da und bringt gleich mehrere Neuigkeiten: TAME THE ABYSS aus München veröffentlicht am 8. November das Debütalbum "They Live Again!". Der Sound der Band bewegt sich irgendwo zwischen BLACK SABBATH und QUEEN.

Bereits jetzt gibt es mit 'This Is The Love' eine erste Kostprobe:

https://www.youtube.com/watch?v=hI24E16ikTw

Heute abend ab 18 Uhr gibt es auf ihrem Youtube-Kanal zudem die Premiere der neuen Single 'Loaded Gun'

Parallel dazu kündigt die Band für diesen Monat auch gleich eine kleine Tour an.

08.11.: München - Glockenbachwerkstatt

09.11.: Passau - Tabakfabrik

14.11.: Regensburg - Alte Mälze

15.11.: Bremen - Zollkantine

16.11.: Köln - Blue Shell

22.11.: Berlin - Brickhouse

23.11.: Hamburg - Stellwerk