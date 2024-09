TONY IOMMI: Wiederveröffentlichung von

TONY IOMMIs späte Solowerke gehören eher zu den Geheimtipps seines Schaffens. Die Werke mit Glenn Hughes am Gesang erscheinen am 4.10.2024 nun erstmals auf Vinyl. Neben dem farbigen Vinyl wird es auch CD- und digitale Wiederveröffentlichungen geben.

Tracklists:

The 1996 Dep Sessions

1. Gone

2. From Another World

3. Don’t You Tell Me

4. Don’t Drag The River

5. Fine

6. Time Is The

7. I’m Not The Same Man

8. It Falls Through Me



Fused

1. Dopamine

2. Wasted Again

3. Saviour Of The Real

4. Resolution Song

5. Grace

6. Deep Inside A Shell

7. What You’re Living For

8. Face Your Fear

9. The Spell

10. I Go

11. Slip Away (Bonus Track)

12. Let It Down Easy (Bonus Track)

13. The Innocence (Bonus Track)

Lyric Video zu 'Dopamine'