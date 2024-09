BASTIBASTI mit neuer EP

BASTIBASTI veröffentlicht am 31. Oktober 2024 via Easthaven Records seine zweite EP "Spiral Tapes II". Der CALLEJON-Frontmann wird damit an seine erste Solo-EP "Spiral Tapes I" vom letzten Jahr anknüpfen.



Mit 'Menschenpark' gibt es ein erstes Video und auch 'Menschenpark 2' kann man sich schon anhören.



"Spiral Tapes II" Trackliste:



1. Herein

2. Holo

3. Menschenpark

4. Menschenpark 2

5. Lumpi

6. Nudeln mit nix

7. Uncanny Valley

8. Heraus



Menschenpark







https://www.youtube.com/watch?v=vlKpr-3wJ_I



Menschenpark 2







https://www.youtube.com/watch?v=S6QEDe7O320

