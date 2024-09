POWERMETAL.de präsentiert: SATAN 2024

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von SATAN präsentieren zu dürfen!

Das britische Urgestein veröffentlicht am Freitag, den 13.09. sein neues Album "Songs In Crimson" und geht dazu auf Tour durch Europa. Mit an Bord sind die amerikanischen HAUNT, sowie die San-Francisco Thrasher HELLFIRE. Die deutschen Dates in München, Selb, Hamburg, Nürnberg, Oldenburg und Bielefeld sollten dabei für unsere Leser von besonderem Interesse sein. Wer SATAN schon einmal live erleben durfte, weiß, dass diese Band niemals einen schlechten Tag hat. Also. Hingehen!

04.09. Manchester / The Bread Shed

05.09. Newcastle / The Clunt

06.09. Glasgow / The Flying Duck

07.09. Belfast / Voodoo

08.09. Dublin / Grand Socia

11.09. London / Boston Music Room

12.09. Brighton / Daltons

14.09. Torreilles / Festival

15.09. Milan / Festival

16.09. München / Backstage

17.09. Zagreb /Club Mocvara

18.09. Wien /Escape

19.09. Linz / Steel City Sorcery

20.09. Selb / Rockclub Nordbayern

21.09. Warschau / Odessa

22.09. Ostrava / Barrack

23.09. Nürnberg /Hirsch

24.09. Bochum / Trompete

25.09. Oldenburg /MTS

26.09. Kopenhagen /Beta

27.09. Hamburg / Bambi Galore

28.09. Bielefeld / JZ Stricker

29.09. Gent / Asgaard

30.09. Tilburg /Little Devil







Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: satan hellfire songs in crimson