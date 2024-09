70000 TONS OF METAL 2025: SWALLOW THE SUN mit BALLET FINNLAND bestätigt

Für die dreizehnte Auflage der 70000 Tons Of Metal-Cruise ist ein besonderer Act bestätigt worden. Die finnische Band SWALLOW THE SUN wird erstmals außerhalb Finnlands mit dem BALLET FINLAND "Plague Of Butterflies" aufführen.



"Plague Of Butterflies" wurde ursprünglich im Jahr 2008 komponiert (veröffentlicht als gleichnamige EP) und ist eine Geschichte über die Einsamkeit in einer von einer Seuche zerstörten Welt. Von vornherein sollte das Stück als Ballett choreografiert werden, aber damals musste die Produktion zahlreiche unglückliche Rückschläge hinnehmen und ist erst jetzt, 16 Jahre später, endlich bereit, auf die Bühne gebracht zu werden.



Juha Raivio von SWALLOW THE SUN führt sagt dazu: "Als ich die Musik für "Plague Of Butterflies" schrieb, wusste ich nicht, dass die Geschichte von Isolation und Verlust sowohl im persönlichen Leben als auch später im kollektiven Leben wahr werden würde, als die Pandemie die Welt um uns herum heruntergefahren hat. Jetzt scheint sich der Kreis zu schließen, denn das Stück wurde in der Form zum Leben erweckt, für die es immer gedacht war. Vielen Dank, BALLET FINLAND".



Nach jeder der beiden Aufführungen von "Plague Of Butterflies" von SWALLOW THE SUN feat. BALLET FINLAND wird die Band zwei verschiedene reguläre Sets spielen.

Die Metal-Cruise wird vom 30.01. bis zum 03.02.2025 stattfinden. Los geht es im Miami mit Kurs nach Ocho Rios (Jamaika). Alle weiteren Informationen gibt es auf er Festivalhomepage.