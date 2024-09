DURAN DURAN: Re-Release im Anmarsch

Zugegeben, die Briten gehören zwar nicht zu unserer primären Zielgruppe, aber das Album ist trotzdem klasse.

Vom letztjährigen "Danse Macabre"-Album seitens DURAN DURAN wird es in den kommenden Wochen, genauer gesagt am 04. Oktober, eine schmucke Wiederveröffentlichung geben.

Es enthält drei neue Bonustracks – ein Instrumentalstück 'Masque Of The Pink Death', ein Cover von ELOs 'Evil Woman' und 'New Moon (Dark Phase)' mit Andy Taylor, ein neu interpretiertes Cover ihres Klassikers 'New Moon On Monday'.

Das Album enthält außerdem die originalen 13 Lieder: drei brandneue Lieder; eindringliche Coverversionen von Songs von Künstlern wie BILLIE EILISH, TALKING HEADS, THE ROLLING STONES und THE SPECIALS; und neue Versionen von DURAN DURAN-Klassikern aus ihrem eigenen Katalog.

