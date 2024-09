WARLOCK A.D.: Neuer Hörprobe

Einen speziellen Humor beweist die britische Metalband WARLOCK A.D. mit ihrer neuen digitalen Single mit dem umfänglichen Titel 'Ancient Dragon of Storms Flüffir Mighty Guardian Of Valley' aus dem für den 27. September angekündigten Album "Book II: The Valley Of Vagené'.







https://www.youtube.com/watch?v=UmEEXIR0hXg

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: warlock ad book ii the valley of vagen ancient dragon of storms flüffir mighty guardian of valley