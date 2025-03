TITO & TARANTULA starten ihre Tour mit einem neuen Album

Die Mexicana-Spezis von TITO & TARANTULA werden am 14.03.2024 ihr neues Album "!Brincamos!" via It Sounds (Rough Trade) veröffentlichen.



Die Tracklist des neuen Werkes liest sich so:

1. X The Soul

2. Be Someone

3. Red Shoes

4. Wasp

5. Sneer At The Drummer

6. The Price

7. 99 Point 9

8. We Danced

9. Evervybody Needs

10. Clavo Y La Cruz

11. Slow Dream



Bereits am 13.03.2025 startet die Band ihre Tour durch Europa.



Dies sind die Termine:

13.3.25 Hannover, Musikzentrum

14.3.25 Berlin, Metropol

15.3.25 Erfurt, HsD

16.3.25 Leipzig, Moritzbastei

19.3.25 Oldenburg, Kulturetage

20.3.25 Wuppertal, LCB

21.3.25 Heidelberg, H2O

22.3.25 Cham, LA

23.3.25 CH-Pratteln, Z7

24.3.25 CH- Wil, Gare de Lion

25.3.25 CH-Rubigen, Mühle Hunziken

26.3.25 AT-Wörgl, Komma

29.3.25 AT- Steyer, Röda

05.4.25 AT-Wien, Szene

06.4.25 München, Backstage

08.4.25 Marburg, KFZ

09.4.25 Trier, Mergener Hof

10.4.25 Ludwigsburg, Scala

11.4.25 Wolfsburg, Hallenbad

12.4.25 Glauchau, alte Spinnerei

13.4.25 Göttingen, Musa

15.4.25 Essen, Zeche Carl

16.4.25 Bielefeld, Forum

17.4.25 Magdeburg, Factory

19.4.25 Papenburg, Güterbahnhof

20.4.25 Hamburg, Markthalle



Das Album kann bei diversen Plattformen noch fix vorbestellt werden.



