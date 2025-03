EPICA mit neuem Video

Am 11. April 2025 erscheint EPICAs neuntes Studioalbum "Aspiral" über Nuclear Blast Records.



"Der Albumtitel stammt von der gleichnamigen Bronzeskulptur des polnischen Bildhauers und Malers Stanisław Szukalski aus dem Jahr 1965 und steht für Erneuerung und Inspiration – Schlüsselbegriffe, die EPICA im Jahr 2025 definieren."



Mit 'T.I.M.E.' gibt es nach 'Cross The Divide' und 'Arcana' eine weitere Auskopplung.



EPICA zu 'T.I.M.E.':

" 'T.I.M.E.' ist ein Track, der den Hörer auf eine Reise durch die Selbstfindung mitnimmt. Der Titel steht für Transformation, Integration, Metamorphose und Evolution und befasst sich mit der Kunst des Sterbens - genauer gesagt, mit dem Tod des Egos und den notwendigen Schritten, die man unternehmen muss, um persönliches und spirituelles Wachstum zu erreichen."



"Aspiral" Trackliste:



01. Cross The Divide

02. Arcana

03. Darkness Dies In Light - A New Age Dawns Part VII -

04. Obsidian Heart

05. Fight To Survive - The Overview Effect -

06. Metanoia - A New Age Dawns Part VIII -

07. T.I.M.E.

08. Apparition

09. Eye Of The Storm

10. The Grand Saga of Existence - A New Age Dawns Part IX -

11. Aspiral



T.I.M.E.







https://www.youtube.com/watch?v=ux1f_jGIkho



Cross The Divide







https://www.youtube.com/watch?v=fXeGXZqckF8



Arcana







https://www.youtube.com/watch?v=MOD50EoFqdg



