MISFIRE ging durch die Hölle

Das Chicagoer Thrash Quartet MISFIRE veröffentlicht am 2. Mai 2025 via MNRK Heavy das Album "Product Of The Environment". Mit dem Musik-Video 'We Went Through Hell' vermittelt die Band einen ersten Eindruck.



Drummer Nicademus sagt zum Song:

"Wir sind in den letzten Jahren durch die Hölle gegangen, aber wir haben es geschafft... und was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Dieser Song ist für jeden, der das durchmacht. Lasst die Aggressionen mit uns raus!"



"Product Of The Environment" Trackliste:



01. Borrowed Time

02. Day To Day

03. All Over The Place

04. We Went Through Hell

05. Born To Die

06. Living The Dream

07. Left For Dead

08. End Of An Age

09. Privacy

10. Twist Of Fate

11. Artificially Intelligent

12. Product Of The Environment



We Went Through Hell







https://www.youtube.com/watch?v=49NNHVpXyds

