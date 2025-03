SILKE BISCHOFF: Live-Auftritt zum WGT geplant

Die deutsche Dark-Wave-Band SILKE BISCHOFF wird zum diesjährigen Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ein Comeback feiern. Axel Kretschmann, Mitbegründer und Mastermind der ehemaligen Band möchte ein exklusives Konzert für das Festival produzieren.



Nachdem 2017 der Sänger Felix Flaucher nach langer Krankheit verstorben war, war es viele Jahre ruhig geworden und nun wagt Axel Kretschmann einen Neuanfang, der in der Szene durchaus umstritten ist.



Als Gastsänger sollen unter anderen Alexander Veljanov (DEINE LAKAIEN) und Sven Friedrich (SOLAR FAKE) gemeinsam mit Axel K. und weiteren Gästen die Songs darbieten. Das Konzert findet in der großen Bühne in der Agra-Halle statt.



Das Das 32. Wave-Gotik-Treffen 2025 findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt. Die Tickets für das Festival sind über die Homepage erhältlich.

