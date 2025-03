Neues Video von WARBRINGER

Am 14.03.2025 erscheint, via Napalm Records, das neue Album "Wrath and Ruin" der Californischen Trhash Metaller WARBRINGER. Einen Tag vorher ist jetzt bei Youtube ein neues Video online geschaltet.

Der Song 'Through A Glass, Darkly' zeigt eine andere Seite der neuen Platte, wie Frontmann John Kevill sagt:



"Hier ist die dritte Single aus "Wrath And Ruin", das epische 'Through a Glass, Darkly'. Wir haben sie als Single ausgewählt, um die Bandbreite des Albums zu zeigen und etwas ganz anderes als die ersten beiden Singles zu bieten. Dieser Song hat eine epische und dunkle, mystische Qualität und eine echte Energie, die die Fäuste hochreißt. Der Song handelt von einem ewig wiedergeborenen Krieger, der von seinen Kämpfen und Schmerzen auf den Schlachtfeldern der Zeit erzählt."



Through A Glass, Darkly

https://www.youtube.com/watch?v=oGVrAqIozZw