Releaseparty zur neuen Scheibe von SACRED STEEL

Am 25. April erscheint der neue abendfüllende Longplayer "Ritual Supremacy" der deutschen Epic Metaller SACRED STEEL. Nur fünf Tage später geht dann die offizielle Releaseparty in der Scala zu Ludwigsburg über die Bühne. Das Programm lässt sich duchaus sehen, da neben den Schwaben auch ATTIC, KNIFE und UNDER RUINS dort aufspielen werden.

Tickets für das Event bekommt ihr hier.

