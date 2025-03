Neuer Song von DOMINATION INC.

Die griechischen Thrasher DOMINATION INC. haben zwischenzeitlich bereits den dritten Vorab-Song 'Through The Scars' in der Pipeline. Damit sollte einer baldigen Veröffentlichung eines Albums ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Morgen um 18 Uhr geht der neue Song dann online.

