TIDES FROM NEBULA: neues Album in den Startlöchern

Am 8. November 2024 erscheint nach dem 2019er Album "From Voodoo to Zen" nach fünf Jahren mit "Instant Rewards" ein neues Album der polnischen Post-Rock-Band TIDES FROM NEBULA. Das album wird über das bandeigene Label "Imprint Nebula Records" erscheinen.



Einen ersten Eindruck gibt es mit der ersten Single 'Burned To The Ground'.



"Instant Rewards" Trackliste:



1. Burned To The Ground

2. The Great Survey

3. Rhino

4. Fearflood

5. Flora

6. The Haunting

7. In The Blood

8. Ashes (reprise)

9. The Sweetest Way To Die



Burned To The Ground







https://www.youtube.com/watch?v=UL3Jf00hC1M

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tides from nebula instant rewards burned to the ground