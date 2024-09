OOMPH! mit neuem Video

Am 8. September 2023 erschien via Napalm Records das Album "Richter und Henker" von OOMPH!. Mit 'Soll das Liebe sein?' gibt es eine neues Video.



Im Oktober ist die Band auf großer "35 Jahre OOMPH!-Tour" durch Deutschland, gemeinsam mit TAG MY HEART. Hier die Tourdaten:



03.10.24 DE - Krefeld / Kulturfabrik

04.10.24 DE - Geiselwind / Monster Festival

05.10.24 DE - Leipzig / Täubchenthal

06.10.24 DE - Obertraubling / Eventhall Airport

08.10.24 DE - Tübingen / Sudhaus

09.10.24 DE - Saarbrücken / Garage

10.10.24 DE - Wetzlar / Eventwerkstatt

11.10.24 DE - Übach-Palenberg / Rockfabrik



Soll das Liebe sein?







https://www.youtube.com/watch?v=ML9k4yonCeE

