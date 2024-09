PARAGON: Neues Album!

Das Warten hat ein Ende, der "Controlled Demolition"-Nachfolger steht nun endlich in den Startlöchern:

PARAGON wird am 08. November über Massacre Records "Metalation" veröffentlichen.

Den ersten Vorgeschmack wird es in Form von 'Fighting The Fire' am 12. September geben.

Anbei die Trackliste:

01. Fighting The Fire 04:45

02. Slenderman 04:33

03. Battalions 04:48

04. Beyond The Horizon 06:18

05. MarioNET 03:12

06. The Haunted House 06:03

07. Burn The Whore 05:05

08. Metalation 06:00

09. My Asylum 05:14

10. Hellgore (CD Bonus Track) 04:52

