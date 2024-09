IGNITE mit SLAPSHOT auf Europatour

Im kommenden November und Dezember werden IGNITE und SLAPSHOT nach Europa reisen, um ihr 30-jähriges Bestehen auf einer gemeinsamen Tour zu feiern.



IGNITE-Bassist Brett Rasmussen sagt:

"Das wird der Wahnsinn! 1994 sprangen IGNITE und SLAPSHOT zusammen in einen Bus und tourten zwei Monate lang durch Europa, was sich als ein episches Abenteuer herausstellte! Wir haben schon lange mit SLAPSHOT darüber gesprochen, wieder zusammen durch Europa zu touren und wir wollten beide, dass es etwas Besonderes wird. Das 30-jährige Jubiläum der ersten Europatournee von IGNITE wird eine unglaubliche Feier in einigen unserer Lieblingsstädte in Europa werden! Auf dieser Tournee 2024 werden zwei weitere großartige Bands auftreten. THE DROWNS aus Seattle und THIS MEANS WAR aus Belgien werden das Lineup vervollständigen."



IGNITE / SLAPSHOT / THE DROWNS / THIS MEANS WAR



28.11.24 (DE) Weinheim - Café Central

29.11.24 (DE) Köln - Essigfabrik

30.11.24 (NE) Eindhoven - Dynamo

01.12.24 (DE) Leipzig - Felsenkeller

02.12.24 (PL) Zdunska Wola - Ratusz

03.12.24 (DE) Rostock - Peter Weiss Haus

04.12.24 (DE) Hamburg - Logo

05.12.24 (DE) Münster - Sputnikhalle

06.12.24 (DE) Berlin - Astra Kulturhaus

07.12.24 (CZ) Prag - Rock Cafe

08.12.24 (DE) München - Backstage

09.12.24 (DE) Schweinfurt - Stattbahnhof

10.12.24 (AT) Wien - Arena

11.12.24 (HU) Budapest - Barba Negra

12.12.24 (SI) Lubljana - Orto Bar

13.12.24 (CH) Aarburg - Musigburg

14.12.24 (FR) Saint Saulve - Salle de Fetes

15.12.24 (BE) Malle - De Notelaar

