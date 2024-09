DARK TRANQUILLITY: Re-issue von

Die Göteborger Melodic-Death-Metal-Band DARK TRANQUILLITY hat gerade ihr 13. Studioalbum "Endtime Signals" über Century Media Records veröffentlicht.



Jetzt freut sie sich, zum 25-jährigen Jubiläum des Albums "Projector" von 1999, auch eine längst überfällige Vinyl-Wiederveröffentlichung anzukündigen.



Die neue "Projector (Re-issue 2024)"-Vinylversion wird am 1. November 2024 veröffentlicht und kann in den folgenden drei Varianten vorbestellt werden:

- Ltd. brick red LP

- Ltd. neon orange LP (300x copies)

- Ltd. transp. sun yellow LP (300x copies)

