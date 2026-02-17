THUNDEROR hat eine Chance
Kommentieren
17.02.2026 | 22:53
Heute ging das Video zu 'One Chance' online, der nächsten Vorabauskopplung des neuen Minialbums "Bleed For It" der Metalband THUNDEROR aus Kanada. Dieses soll am 17. April herauskommen.
Heute ging das Video zu 'One Chance' online, der nächsten Vorabauskopplung des neuen Minialbums "Bleed For It" der Metalband THUNDEROR aus Kanada. Dieses soll am 17. April herauskommen.
https://www.youtube.com/watch?v=rnajB7jTY_Q
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- thunderor bleed for it one chance
0 Kommentare