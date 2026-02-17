THUNDEROR hat eine Chance

Heute ging das Video zu 'One Chance' online, der nächsten Vorabauskopplung des neuen Minialbums "Bleed For It" der Metalband THUNDEROR aus Kanada. Dieses soll am 17. April herauskommen.







https://www.youtube.com/watch?v=rnajB7jTY_Q

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: thunderor bleed for it one chance