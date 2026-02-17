MEAT LOAF - Bat Out Of Hell

Bat Out Of Hell

Mehr über Meat Loaf

Genre:
Rock
∅-Note:
10.00
Release:
21.10.1977

    < 5 Wertungen

    1. Bat Out of Hell
    2. You Took The Words Right Out of My Mouth
    3. Heaven Can Wait
    4. All Revved Up With No Place To Go
    5. Two Out of Three Ain't Bad
    6. Paradise By The Dashboard Light
    7. For Crying Out Loud

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren