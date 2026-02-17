I'm the best, said Eddie...

Die erste ROSE TATTOO "Rock 'n' Roll Outlaw" war in Europa bereits 1980 erschienen, und in Australien sogar schon 1978 als selbstbetiteltes Werk. Baby Stendahl 1981 kaufte sie sich gleichzeitig mit LPs von SLADE, DEF LEPPARD, SAXON und MOTÖRHEAD. War das fein, in den nächsten Stunden daheim... Die wunderbare Melodie des sehr einprägsamen Openers 'Rock 'n' Roll Outlaw' war seinerzeit durch das Cover 'Rockn 'n' Roll Gypsy' von HELEN SCHNEIDER WITH THE KICK bekannt und präsent. Die Australier waren im Grunde die etwas wildere Variante von AC/DC. Angry Anderson, der Leadsänger, war etwas punkiger, auch vom Auftreten her. Live war ROSE TATTOO ungestüm, wild at heart, immer in Bewegung. Man denke an das seinerzeitige Konzert, das im Musikladen übertragen wurde.

Das Eingangstrio des ersten Albums ist noch heute Kult, denn auf den 'Outlaw' folgen die 'Nice Boys', die keinen Rock 'n' Roll spielen sollen und das noch heute mitreißende 'The Butcher And Fast Eddie'. Das auf einem einfachen Riffing basierende Lied erzählt eine düstere, tragische und brutale Straßen-Geschichte, die Angry stimmlich sensationell gut umsetzt. Das markante Riff wird bei 'Remedy' in einer schnelleren Version wiederkehren, übrigens auch von JUDAS PRIESTs 'Riding On The Wind' bekannt. Die Soli treiben auch Angus Tränen in die Augen. Das ist mein Favorit von ROSE TATTOO für alle Zeiten, gerade wegen der Einfachheit, der so einfühlsam mitgelebten Atmosphäre, die hier von der Band erschaffen wird.

Nach dem soften 'One Of The Boys' gibt das schon erwähnte 'Remedy' noch mal Vollstoff. Die zweite Seite der LP (so nehme ich das Ding noch wahr) kommt auch gleich zur Sache: 'Bad Boy For Love' ist derbe sexy, man spürt Schweiß, Adrenalin; High Heels entschärfen die Situation keineswegs: Groove pur! 'T.V.' kickt uns direkt über die Kreuzung, ungestüm, immer in Bewegung hin zu 'Stuck On You' und 'Tramp'. Nervosität und Unruhe sind hier Programm, dass die Slide-Gitarren nur so schlittern.

Das bleibt auch bis zum Finale so: Mit 'Astra Wally' hämmern sich die Australier regelrecht aus dem Album. ROSE TATTOO kann sowohl softer als auch härter sein als AC/DC: Die Bandbreite umfasst nicht nur die üblichen, erwartbaren Rocker, sondern streift auch Softrock und Blues, könnte Trucker selig machen, eignet sich bestens für den Ausflug mit Nachbarin im Camaro. Ist diese Musik einmal angestellt, gibt jeder Straßenkreuzer von alleine Fullspeed.

Das Image als Outlaws und Rowdies wurde ROSE TATTOO nie los. Sicher trug auch dazu bei, dass Angry Anderson auch einige Male während der wilden Konzerte zusammenbrach und von der Bühne getragen werden musste. Übrigens auch die Alben "Assault For Life" und "Scarred For Life" bieten treffliche Unterhaltung, und auch spätere Werke. Anhören, loscruisen!