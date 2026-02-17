Aussie-Rock at its best!

Dass AVALANCHE aus Australien stammt, weiß man bereits nach den eröffnenden Riffs von 'On The Bags Again', dem Opener des neuen und tatsächlich auch ersten Albums dieser durchaus erfahrenen Truppe, die bereits seit längerer Zeit die Clubs in Sydney und Umgebung unsicher macht. Mit ihrem klassischen Rotzrock-Sound ist die Truppe Kollegen wie ROSE TATTOO und AIRBOURNE schon seit mehreren Jahren auf der Spur, hat in dieser Zeit auch diverse Male den Studio-Kniefall vor Bon Scott und der Frühphase der Starkstrom-Legenden geübt, sich aber irgendwie nicht getraut, den unzähligen Singles und EPs endlich auch mal eine vollwertige Scheibe zur Seite zu stellen. Doch schließlich war "Armed To The Teeth" doch im Kasten und hat sich bereit erklärt, auch auf dem alten Kontinent mächtig Lärm zu machen. Denn schon für den Februar ist eine Europatour durch einige recht große Clubs geplant!

Dass die Aussies imstande sind, die hiesigen Bühnen in Schutt und Asche zu legen, daran besteht nach dem intensiveren Check der dreizehn neuen Stücke auch kein Zweifel mehr. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass der Schweiß in den kleineren Venues noch intensiver auf die Turbojugend-Kutten tropfen würde als in den mittelgroßen Hallen. Doch vielleicht sind dies auch nur vorsichtige Vorurteile, die erst später eine genauere Betrachtung verdienen. Bis dahin können wir uns vom schmutzigen, meist temporeichen Rock & Roll von AVALANCHE erst einmal überrollen und begeistern lassen, vielleicht auch mal zulassen, dass die alten MOTÖRHEAD-Scheiben ein bisschen Staub ansetzen. Die Wachablösung ist ohnehin längst überfällig (ohne hier natürlich den Respekt zu verlieren!), und mit Nummern wie 'Kick Your Heels Back', 'Hell's Getting Hotter With You' und 'The Hand That Feeds' lassen sich die womöglich dreckigsten Rock & Roll-Party feiern, die ein (vermeintlicher) Newcomer jemals veranstaltet hat.

Und nein, hier lehne ich mich definitiv nicht zu weit aus dem Fenster! Bei AVALANCHE respektive "Armed To The Teeth" stimmt nämlich alles: die Attitüde, die Performance, die Unbeschwertheit und vor allem die Songs. Das gerne dann auch in Dauerschleife, denn Schwächen sind hier exakt nullkommanull auszumachen!

Australischer Classic Rock ist weltweit immer noch unangefochten. Wer einen zeitgemäßen und gleichzeitig zeitlosen Beweis sucht, unterstützt diese junge Truppe nicht nur mit einem Lauschangriff, sondern mit dem verdienten, maximalen Support beim Mailorder und auf Tour. Geiles Teil!