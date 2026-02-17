AVALANCHE (AUS) - Armed To The Teeth

Armed To The Teeth

Mehr über Avalanche (Aus)

Genre:
Hardrock / Rock & Roll
∅-Note:
9.50
Label:
Eigenproduktion / MGM
Release:
13.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. On The Bags Again
    2. Armed To The Teeth
    3. Down For The Count
    4. Going For Broke
    5. Dad, I Joined A Rock & Roll Band
    6. The Hand That Feeds
    7. Ride Or Die
    8. Open To Retaliation
    9. Blondie
    10. Kick Your Heels Back
    11. Hell's Getting Hotter With You
    12. Bottle Of Sin
    13. High Altitude

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

