ROCK HARD FESTIVAL 2026: WARLORD cancelt Auftritt

Die amerikanischen Power Metaller WARLORD werden entgegen der ursprünglichen Planung nicht beim diesjährigen ROCK HARD FESTIVAL auf der Bühne stehen.

Anbei findet ihr die offizielle Stellungnahme der Veranstalter:

"Liebe Festivalbesucher:innen!

Unglücklicherweise sehen wir uns aufgrund verschiedener Posts von WARLORD-Schlagzeuger Mark Zonder dazu gezwungen, den Auftritt der Band auf dem diesjährigen ROCK HARD FESTIVAL abzusagen.

Marks jüngster Facebook-Post (Sadly I have learned...) bestätigt nur, dass unsere Entscheidung die richtige war. In Deutschland hat jeder Mensch das Recht, seine politischen Sichtweisen zum Ausdruck zu bringen - egal ob auf der Bühne oder durch die Kunst -, solange diese Sichtweisen keine bestimmte Personengruppe diskriminieren (Volksverhetzung ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Straftat).

Über ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland sowie Teile unserer Crew und unseres Publikums haben einen Migrationshintergrund. Nachdem Marks ursprüngliches Statement in Foren sowie den sozialen Medien in Umlauf gebracht wurde, teilten uns viele Menschen mit, dass sie das Festival nicht länger besuchen würden.

Bands sind auf dem ROCK HARD FESTIVAL immer willkommen, unabhängig von ihren (demokratischen) politischen Ansichten (wie die vergangenen Jahre gezeigt haben). Allerdings erwarten wir ein respektvolles Verhalten ALLEN Mitgliedern unserer Crew sowie unserem Publikum gegenüber, wenn wir einer Band Gage zahlen. Wir hatten das Gefühl, dass dieser Respekt nicht länger gewährleistet werden kann und haben deshalb entschieden, WARLORD vom Billing zu entfernen.

Wir arbeiten bereits hart daran, einen Ersatz für WARLORD zu finden, und werden diesen in Kürze bekanntgeben.

Stay heavy!"