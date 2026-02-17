Die nächste Single von INSECT INSIDE
17.02.2026 | 22:54
Ein Audioclip zu 'Fragments' ist online, der jüngsten, digitalen Auskopplung aus dem aktuellen Minialbum "Reborn In Blight" der Todesbleitruppe INSECT INSIDE.
https://www.youtube.com/watch?v=TAFogrHeAtk
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- insect inside reborn in blight carnal ruin
