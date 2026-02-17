SHINEDOWN kündigt neues Album

SHINEDOWN veröffentlicht am 29.05.2026 das neue, achte Album "Ei8ht" via Atlantic Records.

Die neue Single 'Safe And Sound' kann man hier hören:

https://www.youtube.com/watch?v=6Jwoiy1Z6hI

Die Tracklist von "Ei8ht" liest sich wie folgt:

01. At The Bottom

02. Dance, Kid, Dance

03. Burning Down The Disco

04. Three Six Five

05. Young Again

06. Dizzy

07. Imposter

08. Machine Gun

09. Outlaw

10. Safe And Sound

11. Searchlight

12. Bear With Me

13. Deep End

14. Killing Fields

15. Back To The Living

16. Wide Open

17. So Glad That You Asked

18. The Pilot

Ebenfalls gibt es die dazu passende Tour, mit aktuell immerhin zwei Dates in Deutschland:

May 13 - Green Bay, WI - Resch Center *^%

May 15 - Columbus, OH - Sonic Temple Festival Headlining

May 16 - Madison, WI - Kohl Center *^%

May 18 - Sioux Falls, SD - Denny Sanford PREMIER Center *^%

May 19 - Wichita, KS - INTRUST Bank Arena *^%%

May 22 - Austin, TX - Moody Center *^%

May 23 - Oklahoma City, OK - Paycom Center *^%

May 26 - Jacksonville, FL - VyStar Veterans Memorial Arena *^%

May 28 - Estero, FL - Hertz Center *^%

May 30 - Tampa, FL - Benchmark International Arena *^%

June 2 - Biloxi, MS - Mississippi Coast Coliseum *^%

June 5 - Norfolk, VA - Chartway Arena *^%

June 6 - Hershey, PA - GIANT Center *^%

July 11 - Mt. Pleasant, MI - Soaring Eagle *#%

July 13 - Toronto, ON - Coca-Cola Coliseum *%

July 15 - Quebec City, QC - Centre Vidéotron *#%

July 17 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena *%

July 18 - Albany, NY - MVP Arena *#%

July 20 - Manchester, NH - SNHU Arena *%

July 21 - Newark, NJ - Prudential Center *%

July 23 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena *%

July 25 - Knoxville, TN - Food City Center *#%

July 30 - Lubbock, TX - United Supermarkets Arena *#%

July 31 - Colorado Springs, CO - Weidner Field *%

August 2 - El Paso, TX - UTEP Don Haskins Center *#%

August 4 - Tucson, AZ - Tucson Arena *#%

August 6 - Ontario, CA - Toyota Arena *%

August 7 - Las Vegas, NV - Michelob ULTRA Arena *#%

August 9 - Sparks, NV - Nugget Event Center *%

August 10 - Boise, ID - ExtraMile Arena *#%

August 12 - Billings, MT - First Interstate Arena at Metrapark *#%

August 14 - Spokane, WA - Numerica Veterans Arena *#%

August 15 - Vancouver, BC - PNE Pacific Coliseum *#%

August 17 - Edmonton, AB - Rogers Place *#%

August 20 - Fargo, ND - Fargodome *#%

August 21 - Welch, MN - Treasure Island Resort *%

August 23 - Springfield, IL - Illinois State Fair #%

September 4 - Dyersville, IA - Velocity Festival

September 10 - McHenry, IL - McHenry Music Festival

October 31 - Paris, FR - Zénith Paris - La Villette &

November 2 - Milan, IT - Alcatraz &

November 4 - Tilburg, NL - O13 &

November 6 - Prague, CZ - Forum Karlín &

November 8 - Copenhagen, DK - Falkonersalen &

November 9 - Stockholm, SE - Annexet &

November 11 - Berlin, DE - Columbiahalle &

November 12 - Düsseldorf, DE - Mitsubishi Electric Halle &

November 14 - Birmingham, UK - bp pulse LIVE *&

November 16 - Glasgow, UK - OVO Hydro *&

November 17 - Nottingham, UK - Motorpoint Arena *&

November 19 - London, UK - OVO Arena Wembley *&

November 20 - Manchester, UK - AO Arena *&

November 22 - Dublin, IE - 3Olympia Theatre &



* with COHEED AND CAMBRIA

^ with BLACK STONE CHERRY

# with FROM ASHES TO NEW

& with THOSE DAMN CROWS

% with DJ Rock Feed

