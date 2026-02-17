SHINEDOWN kündigt neues Album "Ei8ht" an!
SHINEDOWN veröffentlicht am 29.05.2026 das neue, achte Album "Ei8ht" via Atlantic Records.
Die neue Single 'Safe And Sound' kann man hier hören:
https://www.youtube.com/watch?v=6Jwoiy1Z6hI
Die Tracklist von "Ei8ht" liest sich wie folgt:
01. At The Bottom
02. Dance, Kid, Dance
03. Burning Down The Disco
04. Three Six Five
05. Young Again
06. Dizzy
07. Imposter
08. Machine Gun
09. Outlaw
10. Safe And Sound
11. Searchlight
12. Bear With Me
13. Deep End
14. Killing Fields
15. Back To The Living
16. Wide Open
17. So Glad That You Asked
18. The Pilot
Ebenfalls gibt es die dazu passende Tour, mit aktuell immerhin zwei Dates in Deutschland:
May 13 - Green Bay, WI - Resch Center *^%
May 15 - Columbus, OH - Sonic Temple Festival Headlining
May 16 - Madison, WI - Kohl Center *^%
May 18 - Sioux Falls, SD - Denny Sanford PREMIER Center *^%
May 19 - Wichita, KS - INTRUST Bank Arena *^%%
May 22 - Austin, TX - Moody Center *^%
May 23 - Oklahoma City, OK - Paycom Center *^%
May 26 - Jacksonville, FL - VyStar Veterans Memorial Arena *^%
May 28 - Estero, FL - Hertz Center *^%
May 30 - Tampa, FL - Benchmark International Arena *^%
June 2 - Biloxi, MS - Mississippi Coast Coliseum *^%
June 5 - Norfolk, VA - Chartway Arena *^%
June 6 - Hershey, PA - GIANT Center *^%
July 11 - Mt. Pleasant, MI - Soaring Eagle *#%
July 13 - Toronto, ON - Coca-Cola Coliseum *%
July 15 - Quebec City, QC - Centre Vidéotron *#%
July 17 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena *%
July 18 - Albany, NY - MVP Arena *#%
July 20 - Manchester, NH - SNHU Arena *%
July 21 - Newark, NJ - Prudential Center *%
July 23 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena *%
July 25 - Knoxville, TN - Food City Center *#%
July 30 - Lubbock, TX - United Supermarkets Arena *#%
July 31 - Colorado Springs, CO - Weidner Field *%
August 2 - El Paso, TX - UTEP Don Haskins Center *#%
August 4 - Tucson, AZ - Tucson Arena *#%
August 6 - Ontario, CA - Toyota Arena *%
August 7 - Las Vegas, NV - Michelob ULTRA Arena *#%
August 9 - Sparks, NV - Nugget Event Center *%
August 10 - Boise, ID - ExtraMile Arena *#%
August 12 - Billings, MT - First Interstate Arena at Metrapark *#%
August 14 - Spokane, WA - Numerica Veterans Arena *#%
August 15 - Vancouver, BC - PNE Pacific Coliseum *#%
August 17 - Edmonton, AB - Rogers Place *#%
August 20 - Fargo, ND - Fargodome *#%
August 21 - Welch, MN - Treasure Island Resort *%
August 23 - Springfield, IL - Illinois State Fair #%
September 4 - Dyersville, IA - Velocity Festival
September 10 - McHenry, IL - McHenry Music Festival
October 31 - Paris, FR - Zénith Paris - La Villette &
November 2 - Milan, IT - Alcatraz &
November 4 - Tilburg, NL - O13 &
November 6 - Prague, CZ - Forum Karlín &
November 8 - Copenhagen, DK - Falkonersalen &
November 9 - Stockholm, SE - Annexet &
November 11 - Berlin, DE - Columbiahalle &
November 12 - Düsseldorf, DE - Mitsubishi Electric Halle &
November 14 - Birmingham, UK - bp pulse LIVE *&
November 16 - Glasgow, UK - OVO Hydro *&
November 17 - Nottingham, UK - Motorpoint Arena *&
November 19 - London, UK - OVO Arena Wembley *&
November 20 - Manchester, UK - AO Arena *&
November 22 - Dublin, IE - 3Olympia Theatre &
* with COHEED AND CAMBRIA
^ with BLACK STONE CHERRY
# with FROM ASHES TO NEW
& with THOSE DAMN CROWS
% with DJ Rock Feed
