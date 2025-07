THE VINTAGE CARAVAN und der Philosoph

Die isländischen Psychedelic Hard Rocker THE VINTAGE CARAVAN stellen am 26. September ihr neues Studioalbum "Portals" über Napalm Records in die Läden.

Vorab gibt es mit 'Philosopher' schon mal einen Vorab-Track zum Reinhören. Gastsänger hier: Kein Geringerer als Mikael Åkerfeldt von OPETH.

Philosopher

https://www.youtube.com/watch?v=nZTD3gmlkA4

"Portals" Album Tracklist:

1. Philosopher (ft. Mikael Åkerfeldt)

2. Portal I

3. Days Go By

4. Portal II

5. Here You Come Again

6. Current

7. Give And Take

8. Portal III

9. Crossroads

10. Alone

11. Portal IV

12. Freedom

13. Riot

14. Electrified

15. Portal V

16. My Aurora

17. This Road

Line-up:

Stefán Ari Stefánsson - Drums, Percussion, Backing Vocals

Óskar Logi Águstsson - Gitarre, Gesang, Flöte

Alexander Örn Númason - Bass, Backing Vocals, Synthesizer, Farfisa